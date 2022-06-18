"الثقفي": مبادرة "طريق مكة" حققت نجاحات على كافة الصعد

وقدم السفير الثقفي الشكر للحكومة الإندونيسية، والمهتمين بشؤون الحج، على ما قدموه من تسهيلات، وما أبدوه من اهتمام في هذا الجانب، وقال إنهم طلبوا تنفيذ المبادرة في أكثر من مطار بجمهورية إندونيسيا.