الثلاثاء المقبل.. "الموارد البشرية" بمكة تدشن اللقاء الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية

يدشن فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 مارس فعاليات اللقاء الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية؛ بحضور مدير عام الفرع فهد رشيد بن رقوش، ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات القطاع الثالث.
ويعقد اللقاء في فندق ذا فينيو بمدينة جدة ومن تنظيم مؤسسة منطقة الإبداع لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
ويهدف اللقاء الذي تقام فعالياته على مدى يومين لتوعية الموظفين في الشركات والمؤسسات وتدريبهم على برامج وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بأفضل الممارسات الناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وعرض النماذج الناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية محلياً ودولياً؛ لإيجاد رؤية شاملة عن الآثار الإيجابية التي انعكست على المجتمع.
ويسعى بوجود نخبة من المتخصصين في المسؤولية الاجتماعية؛ لتفعيل الشراكة بين الشركات التجارية وجهات النفع العام، والقطاعات الحكومية من أجل تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج مستدامة وذات جدوى للمجتمع، إلى جانب استعراض الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات في المملكة لدعم المواطنين في مختلف مراحل حياتهم؛ لضمان حياة كريمة.
ويركز اللقاء على تحقيق تكامل أنظمة الرعاية الاجتماعية؛ حيث يشتمل على أربع جلسات حوارية عن دور القطاع الحكومي في المسؤولية الاجتماعية، وصناعة المبادرات المجتمعية، وتقارير الاستدامة، وتجارب بعض الشركات والجمعيات الرائدة في المسؤولية الاجتماعية؛ والتي يقدمها نخبة من أهل الاختصاص، كما سيشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع بعض الأندية الرياضية بالمنطقة، والشركات والجمعيات في حقل المسؤولية الاجتماعية.