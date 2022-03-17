الثلاثاء المقبل.. "الموارد البشرية" بمكة تدشن اللقاء الثاني للجنة المسؤولية الاجتماعية

ويركز اللقاء على تحقيق تكامل أنظمة الرعاية الاجتماعية؛ حيث يشتمل على أربع جلسات حوارية عن دور القطاع الحكومي في المسؤولية الاجتماعية، وصناعة المبادرات المجتمعية، وتقارير الاستدامة، وتجارب بعض الشركات والجمعيات الرائدة في المسؤولية الاجتماعية؛ والتي يقدمها نخبة من أهل الاختصاص، كما سيشهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات مع بعض الأندية الرياضية بالمنطقة، والشركات والجمعيات في حقل المسؤولية الاجتماعية.