"الجرباء" يرفع أسمى التهاني إلى القيادة بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة

رفع رجل الأعمال فيصل بن حروش الجرباء، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية هذا الوطن الغالي.

وقال "الجرباء": في مثل هذا اليوم الذي يعد بداية تأسيس الوحدة والاستقرار، بأحداث وأمجاد امتدت أهميتها إلى وقتنا الحاضر، ليكون حجر أساس لنهضة سعودية شاملة لمملكتنا الحبيبة، والتي تذكرنا بأمجادها وأبطالها والتضحيات التي قُدمت من أجل تأسيس وبناء المملكة في كيان واحد، وبامتداد أطرافها على الجزء الأكبر من الجزيرة العربية.

وأضاف: نستذكر ابتداء المؤسس الأول للدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود وكان في عهده تنظيم الموارد الاقتصادية والتفكير في المستقبل ثم المؤسس الثاني الإمام تركي بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية وهو امتداد للسعودية الأولى من حفظ الأمن والتعليم والقضاء على الفرقة والتناحر ثم الملك عبدالعزيز موحّد المملكة العربية السعودية؛ وأصبحت بلاد الخير بعد أن كانت مكان فرقة وقتال ونزاعات قبلية وبعد توحيدها أصبحت قبيلة واحدة يجمعها التوحيد.

وأردف: الحمد لله؛ تنعم المملكة اليوم بالخير والازدهار وأصبحت وجهة اقتصادية تستقطب جميع الشركات العالمية والمستثمرين ويحذو حذوها البلدان الأخرى، وهذا بفضل الله ثم فضل الموحد الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده وأخص اليوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لما قدماه خلال رؤية 2030 من طفرة نوعية على جميع الأصعدة ومواكبتها بالتكنولوجيا الحديثة وتعزيز قيم التسامح الذي يحارب الإرهاب والتطرف وينبذ الطائفية بفضل الله ثم فضل سياستهم وتطوير التشريعات والأنظمة في المحاكم لما يحفظ حقوق الجميع. وندعو الله أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً.