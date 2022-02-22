"الجربا": نعتز بوطننا وبجذورنا الراسخة وهويتنا الأصيلة

رفع رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للتكنولوجيا والرئيس الفخري لملتقى "صحافيو الوطن" المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا، التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة "يوم التأسيس"، مؤكدًا أنه يوم فخر وعز لنا كسعوديين، فهو يذكرنا بأول يوم اجتمعنا فيه تحت راية التوحيد خلال ثلاثة عقود من الجهاد والتضحيات الكبيرة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.

وبين المهندس "الجربا" أن هذا اليوم العظيم يأتي ونحن نباهي بوطننا العالم أجمع في جميع المجالات الاقتصادية والتقنية، والعسكرية والسياسية، بفضل الله ثم بتضحيات الرجال الأوفياء منذ عهد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله – الذي آمن بهدفه وصمم على تحقيقه وهو قيام دولة ذات سيادة وحكم تجمع شتات القبائل والقرى المتناحرة، فأعانه الله وجمع حوله رجالًا صادقين وعلماء راسخين، لتأسيس الدولة السعودية الأولى، ثم قامت الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام تركي بن عبدالله – رحمه الله - وما نعيشه اليوم تحت ظل الدولة السعودية الثالثة التي أقامها الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله -.

وقال الجربا: "إننا نعتز بوطننا المملكة العربية السعودية بجذورها الراسخة وهويتنا الأصيلة بعقيدتنا، وبثقافتنا وعاداتنا العريقة، نفتخر بأننا سعوديون، استطعنا أن نصل للريادة العالمية بتوفيق الله ثم بعزيمتنا وإيماننا بما تمتلكه من مقومات وإمكانات، وسر ذلك في اللحمة الوطنية والرابطة القوية بين الشعب والحاكم.