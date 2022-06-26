الجمعية الأهلية للمكفوفين بالرياض تعقد ندوة "نجاح كفيف"

وأضاف الشيخ "الباهلي": "يجب علينا جمعيًا أن نتعامل مع هذه الفئة بكل ما نحمله من وعي وفكر وأن تذلل كل العقبات أمام من هم بحاجة لنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والمكفوفين بشكلٍ خاص؛ ليكونوا لبنة بناءة في مجتمع متماسك يخلو من أية نظرة سلبية تجاه الآخر، انطلاقًا وتطبيقًا من القيم العليا في ديننا الإسلامي، وما تراه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالفرد السعودي، ومن القيم الثقافية والحضارية لمجتمعنا".