الجمعية الأهلية للمكفوفين بالرياض تعقد ندوة "نجاح كفيف"

عقدت الجمعية الأهلية للمكفوفين "كفيف" بالرياض، مساء السبت، ندوةً بعنوان: "نجاح كفيف"، في مقرها بحي السليمانية.
جاء ذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والدكاترة والمختصين وجمع كبير من الشخصيات.
وقال مدير الجمعية الشيخ عبدالرحمن الباهلي: فخورون بحضور النخب وأصحاب القدرات والكفاءات والإنجازات من كفيف في هذه الندوة.
وأكد أن الجمعية تفتح أبوابها لكل كفيف؛ لتقدم له العون والمساعدة لإنجاح مسيرته العلمية أو العملية أو الاجتماعية وتقديم كل ما بوسعها لخدمته.
وأضاف الشيخ "الباهلي": "يجب علينا جمعيًا أن نتعامل مع هذه الفئة بكل ما نحمله من وعي وفكر وأن تذلل كل العقبات أمام من هم بحاجة لنا من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام والمكفوفين بشكلٍ خاص؛ ليكونوا لبنة بناءة في مجتمع متماسك يخلو من أية نظرة سلبية تجاه الآخر، انطلاقًا وتطبيقًا من القيم العليا في ديننا الإسلامي، وما تراه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالفرد السعودي، ومن القيم الثقافية والحضارية لمجتمعنا".
كما أكد أن المكفوفين جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم كل حقوقهم الكاملة غير المنقوصة في الحياة.
من جانبه، قال مقدم الندوة ماجد الحربي: "بكل المحبة والتفاؤل والأمل في مستقبل مشرق للأشخاص ذوي الإعاقة "كفيف" ودمجهم في المجتمع المحلي، ترحب الجمعية الأهلية للمكفوفين كفيف بالرياض عبر هذه الندوة بضيوفنا الأكارم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين حققوا العديد من النتائج المبهرة في مجالات متعددة، ما يثبت مدى قدرتهم على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها".