الجمعية السعودية لمكافحة السرطان تحول كافة خدماتها إلى رقمية

وقالت الجمعية: إنه "ضمن خطتها التقنية لأتمتة كافة الإجراءات الخاصة بإدارة الخدمة الاجتماعية بالجمعية، أنهت الربط الإلكتروني مع مكاتب الجمعية في المستشفيات ومراكز الأورام في الرياض؛ وذلك تسهيلًا لإجراءات تقديم الخدمة إلكترونيًّا للمرضى، وضمان وصول جميع الخدمات للمريض تقنيًّا عن طريق الجوال، مثل خدمة السكن، والنقل الداخلي عبر وصول أرقام تحقق تصل للمريض يتم تزويد موفري الخدمة بها لتقديم الخدمة للمريض، وأيضًا رسائل تصل المريض لمتابعة حالة طلبه منذ إنشائه وحتى حصوله على الخدمة المطلوبة، ويشمل ذلك برامج المساعدات المالية، الإعاشة الفورية، الرواتب الشهرية وبرنامج النقل "الإركاب".