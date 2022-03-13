الجمعية العمومية لـ"عناية" تنتخب مجلس إدارتها للدورة الخامسة

وقال: إن العملية الانتخابية أسفرت عن انتخاب كل من: "الدكتور عبد الرحمن السويلم، والدكتور عبد الله المطلق، والدكتورة فاطمة الجعوان، والشيخ سليمان الماجد، والدكتور رياض أبو سليمان، والدكتور إبراهيم العريني، وسليمان الراجحي، والدكتور طلعت الوزنه، وعبد المحسن الفارس، وراكان البونيان، والدكتور أحمد بابدر، والدكتور عبد العزيز القباع، والدكتورة أماني المعلم".