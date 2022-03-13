الجمعية العمومية لـ"عناية" تنتخب مجلس إدارتها للدورة الخامسة

عقدت جمعية "عناية" الصحية، جمعيتها العمومية العاشرة، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، لانتخاب مجلس إدارة الدورة الخامسة للجمعية.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: أحمد الصبحان، ومبارك الدوسري، والأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري.
وقال "المطيري": إن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ ومن أبرزها التقرير السنوي لجمعية عناية لعام 2021، وانتخاب مجلس الإدارة في دورته الخامسة بعد انتهاء دورة المجلس الحالي.
وأضاف أنه تم استعراض التقرير السنوي للجمعية الذي حفل بالعديد من الإنجازات والإحصاءات التي وجدت ترحيبًا وإشادة من أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن عضو اللجنة الإشرافية على الانتخابات الدكتور عارف الثبيتي، أعلن أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الجديد، وطلب من أعضاء الجمعية العمومية اختيار 13 عضوًا من بين 19 عضوًا تقدموا للترشيح.
وأشار إلى أن عملية الانتخاب تمت بصورة سلسة وبآلية اتسمت بالشفافية، وكانت محل إشادة من الجميع.
وقال: إن العملية الانتخابية أسفرت عن انتخاب كل من: "الدكتور عبد الرحمن السويلم، والدكتور عبد الله المطلق، والدكتورة فاطمة الجعوان، والشيخ سليمان الماجد، والدكتور رياض أبو سليمان، والدكتور إبراهيم العريني، وسليمان الراجحي، والدكتور طلعت الوزنه، وعبد المحسن الفارس، وراكان البونيان، والدكتور أحمد بابدر، والدكتور عبد العزيز القباع، والدكتورة أماني المعلم".
بعد ذلك اجتمع المجلس الجديد لاختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي، وبعد مداولات ومناقشات بين أعضاء المجلس تم اختيار الدكتور عبد الرحمن السويلم، رئيسًا، والدكتور طلعت الوزنه نائبًا له، والدكتور رياض أبو سليمان مشرفًا ماليًا.
ومن جهته شكر الدكتور عبد الرحمن السويلم، أعضاء مجلس الإدارة السابقين، على ما قدموه من جهود أسهمت في تحقيق تطورات متميزة في الجمعية، كما بارك للمجلس الثقة التي نالوها من أعضاء الجمعية العمومية، ودعا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.