"الجهني": إنجازات غير مسبوقة لوزارة الحج والعمرة وقطاعاتها في استخدامات التقنية

وأضاف: "هذا المحفل التقني الإبداعي الابتكاري الذي ستشهده "جدّة" في الأسبوع القادم، وسيحظى بمشاركات واسعة وفعّالة –بحول الله وقوته-، يُعتبر امتداداً لجهود وزارة الحج والعمرة وقطاعاتها الكبيرة المبذولة في هذا المجال، والتي انطلقت في عام 1424هـ، بتدشين "الشبكة العالمية الإلكترونية للعمرة"، وذلك في خطوة رائدة لاستغلال تقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، ولتكون بمثابة حجر زاوية، وبنية تقنية أساسية للوزارة لتنفيذ تنظيم خدمات المعتمرين، ولتأتي عقب ذلك، منظومات التقنية تباعاً، والتي منها المسار الإلكتروني للحج، والمسار الإلكتروني للعمرة، وتطبيق تجربة التفويج الإلكتروني للمعتمرين، وإطلاق بوابة "الوزارة" الإلكترونية، وكذلك البوابة الإلكترونية الموحدة للهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، الخاصّة بالمسار الإلكتروني لحُجاج الخارج بجانب ابتكار ثلاثة برامج إلكترونية جديدة، هي: "برنامج نظام المشاريع ومتابعتها"، و"برنامج دخول الموظفين"، و"برنامج قياس الأداء في العمرة"، ولتستمر المسيرة بإدخال العديد من الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الذكية، والتي منها الإسورة الإلكترونية والبوابات الذكية وبطاقات الحاج الذكية، وغيرها من أنظمة تقنية عالية المستوى، تندرج ضمن إطار الأهداف الإستراتيجية للوزارة والقطاعات التي تعمل بإشرافها وتحت مظلتها، والتي استطاعت من خلالها - وبكل اقتدار – أن تلج المنظومة المعلوماتية من أوسع أبوابها، وأن تسابق الزمن في مجال استخدام تقنية المعلومات والبرامج والأنظمة المتطوِّرة، وتوظيفها بشكل يدعو للفخر والاعتزاز، ولتسهم بدورها في ترسيخ مكانة المملكة في احتضانها التقنية وتهيئة البيئة الملائمة لتطويرها وتوظيفها في مختلف الميادين والقطاعات".