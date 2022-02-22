"الجهني": يوم التأسيس استلهام شموخ الوطن واستحضار بطولات قياداته

أكد المدير التنفيذي لجمعية "نفع" الخيرية عبدالرحمن بن سعد الجهني أن الاحتفاء بيوم التأسيس هو احتفاء يحمل معه ذكرى ماضٍ مجيد حُق لنا أن نفخر به؛ استلهاماً لمستقبل عظيم.

وقال "الجهني": هذه الذكرى التي ما زالت تضيء حياتنا حتى اليوم أضحت مرجعاً لجيل اليوم؛ ليتذكر مجد البطولات والملاحم التي أرست دعائم الدولة السعودية الأولى وسط خضم من التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية.

وأضاف: هذا اليوم الخالد في قلوب السعوديين يعتبر عنوان رحلة مضيئة من التاريخ الذي امتد منذ ثلاثة قرون ليضع لبنات هذا الوطن الكبير الذي يرسخ مفهوم الشموخ واستلهام بطولات رجاله ومواصلة كتابة المستقبل بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف: احتفالنا هذا اليوم هو مبعث لمزيد من التلاحم بين الشعب والقيادة لنكتب على ثرى هذه الأرض المباركة قصة مملكة عظيمة تسورت بالكتاب والسنة وأعلت كلمة التوحيد لتظل رايتها خفاقة بالعز والانتصار على أعدائها، كما أنه يوم نقف به جميعًا لتأكيد قيم المواطنة والوفاء والتضامن والعمل والمثابرة للرفع من شأن هذا الوطن وتحقيق رؤيته 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وتابع: يوم التأسيس هو يوم يبعث على الاعتزاز وهو اليوم الذي يحمل في طياته "الذكرى الأغلى" ذكرى التأسيس لهذا الوطن المترامي الأطراف، إنها ذكرى تؤكد أن وطن العطاء مستمر في عطائه لأبنائه وبناته وإسهاماته على مر العصور وحتى اليوم في هذا العهد الزاهر.

ورفع "الجهني"، أصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها ومستفيديها، خالص الشكر والامتنان والمحبة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة بهذه الذكرى التي تتجلى فيها سمات الحب والإخلاص واللُحمة الوطنية الفريدة في ظل هذه القيادة الرشيدة التي حفظت البلاد من كيد الحاقدين وشرور المتربصين.