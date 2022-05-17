"الحازمي" يرعى ورشة تطوير تعزيز المهارات الأساسية بالمرحلة الابتدائية في الليث

وشدَّد الحازمي خلال الورشة على أن من أهم الأهداف التعليمية داخل المدارس تمكين الطالب من الوصول إلى التعلم بدءًا من استعداده للتعلم إلى وضع الاستراتيجيات التي تصل به إلى ذلك، مع إعادة صياغة العملية التعليمية، ورسم الممارسات الصحيحة بما يوائم بين المعايير والأهداف والخبرات والمعارف والمهارات.. منوهًا بأهمية الاستفادة من النتائج والمؤشرات الطارئة خلال فعاليات المشروع، وإيجاد البيئة المناسبة لعملية التعلم، وإعطاء الطلاب الفرصة الكافية في ذلك.