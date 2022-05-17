"الحازمي" يرعى ورشة تطوير تعزيز المهارات الأساسية بالمرحلة الابتدائية في الليث

رعى مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اليوم الثلاثاء ورشة عمل "تطوير مشروع تعزيز المهارات الأساسية في المرحلة الابتدائية"، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية، ومشرفي ومشرفات اللغة العربية والرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية، ومديري ومديرات مدارس المرحلة الابتدائية، وعدد من معلمي ومعلمات مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم في المرحلة الابتدائية.
ورفع "الحازمي" في بداية الورشة التهنئة للقيادة بحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى، داعيًا الله أن يحفظ قيادتنا، ويديم على بلادنا أمنها وأمانها ورخاءها.
وأشاد "الحازمي" بالتجارب المتميزة في مشروع تعزيز المهارات الأساسية في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن هذا المشروع أبرز منتجات الطلاب والطالبات في العملية التعليمية، كما أنه أبان مكتسبات عدة ترتبط بإلمام ومعرفة المدرسة بتفاصيل الجوانب التدريسية، وما تتضمنها من مواد وأنشطة وجوانب تعليمية، ومشاركتها نتائج المشروع داخل المدرسة ومع المدارس المجاورة.
وشدَّد الحازمي خلال الورشة على أن من أهم الأهداف التعليمية داخل المدارس تمكين الطالب من الوصول إلى التعلم بدءًا من استعداده للتعلم إلى وضع الاستراتيجيات التي تصل به إلى ذلك، مع إعادة صياغة العملية التعليمية، ورسم الممارسات الصحيحة بما يوائم بين المعايير والأهداف والخبرات والمعارف والمهارات.. منوهًا بأهمية الاستفادة من النتائج والمؤشرات الطارئة خلال فعاليات المشروع، وإيجاد البيئة المناسبة لعملية التعلم، وإعطاء الطلاب الفرصة الكافية في ذلك.
بدوره، أكد المساعد للشؤون التعليمية (بنين)، الدكتور محمد بن أحمد النعيري، أن اكتساب المهارات في العملية التعليمية يكون بشكل متواصل ومتزامن دون انقطاع، مع أهمية اختيار التوقيت المناسب لمعالجة الفاقد التعليمي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. مقدمًا شكره للميدان التعليمي على التفاعل مع المشروع ومتطلباته، والحرص على بناء وتصميم أدوات مصاحبة للمشروع، تتناسب وظروف كل مدرسة.
من جهتها، تطرقت هدية بنت محمد البركاتي، المساعد للشؤون التعليمية (بنات)، إلى الجهود المبذولة من قِبل المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات من دعم وتعزيز ومعالجات وتقارير دورية، تكشف سير المشروع ومراحل إنجازه.
بعد ذلك قدَّم مدير الإشراف التربوي الدكتور عطية بن يتيم الهلالي، ومديرة الإشراف التربوي زهراء بنت سند الزبيدي، عرضًا عن واقع تنفيذ المشروع في مدارس البنين والبنات، مع عرض نتائج مرحلة التشخيص والمعالجات المنفذة، وخلاصة تقارير زيارات الدعم، مع ذكر أبرز التحديات في تنفيذ المشروع داخل المدارس، والنقاط المقترحة حول التحسين والتطوير.
وناقش الحاضرون في ورشة عمل تطوير مشروع تعزيز المهارات الأساسية في المرحلة الابتدائية أبرز الملاحظات المرصودة على مرحلة التطبيق السابقة، والمقترحات لتجاوزها، وتطوير المشروع خلال العام الدراسي القادم.
واستعرض بعد ذلك مدير الجودة وقياس الأداء، الدكتور حسن بن محمد المهداوي، الدراسة العلمية (مستوى الممارسات التعليمية والإدارية والإشرافية المتعلقة بتنفيذ برنامج تعزيز المهارات الأساسية بمدارس إدارة التعليم بمحافظة الليث)، التي أعدها قسم الجودة وقياس الأداء، مستعرضًا أهدافها وأدواتها.