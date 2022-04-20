"الحبردي" رئيسًا للجنة متابعة تطوير "ضاحية لبن" بالرياض

فيما عبّر "الحبردي" عن جزيل شكره وامتنانه بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة، مبينًا أن هذه اللجنة شكلت بعددٍ من الأعضاء المؤهلين وعددهم أربعة أعضاء للرصد والمتابعة لتطوير الحي، حيث يتضمن ضخ دماء شابة مؤهلة للعمل الميداني في رصد الملاحظات والطلبات ودراستها دراسة مستفيضة وتقديم الآراء والحلول والمقترحات للجهات المختصة وذات العلاقة بالطلبات لخدمة أهالي الحي، ليصبح حي لبن حيًا نموذجيًا من أحياء العاصمة.