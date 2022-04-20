"الحبردي" رئيسًا للجنة متابعة تطوير "ضاحية لبن" بالرياض

أصدر رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء بالرياض الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، اليوم، قرارًا إداريًا بتكليف عضو مجلس الإدارة والمشرف المالي بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي رئيسًا للجنة الرصد والمتابعة لتطوير حي ضاحية لبن.
ويهدف هذا القرار إلى أن تقوم اللجنة التي شُكلت برصد احتياجات الحي من الخدمات العامة، واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات التي يواجهها الحي، كما يهدف إلى عرض احتياجات الحي على الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى متابعة الخطابات والطلبات الخاصة بمعالجة المشكلات وعدم توفر الخدمات.
فيما عبّر "الحبردي" عن جزيل شكره وامتنانه بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة، مبينًا أن هذه اللجنة شكلت بعددٍ من الأعضاء المؤهلين وعددهم أربعة أعضاء للرصد والمتابعة لتطوير الحي، حيث يتضمن ضخ دماء شابة مؤهلة للعمل الميداني في رصد الملاحظات والطلبات ودراستها دراسة مستفيضة وتقديم الآراء والحلول والمقترحات للجهات المختصة وذات العلاقة بالطلبات لخدمة أهالي الحي، ليصبح حي لبن حيًا نموذجيًا من أحياء العاصمة.
وأكد "الحبردي" أن اللجنة وأعضاءها ستباشر أعمالها ابتداءً من اليوم وستتمتع بكل صلاحياتها المنوطة بها لتقدم خدماتها للحي وأهله، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن المسؤولين وأن يكون عملهم خالصًا لوجهه سبحانه وتعالى.