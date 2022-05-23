"الحربي": برامج نوعية تنفذها جمعية مراكز الأحياء بمكة.. هذه تفاصيلها

وأوضح الحربي أنه سيكون هناك تطوير في العديد من البرامج وتعميمها على جميع المراكز للتنفيذ، مبيناً أنهم في صدد دراسة تلك البرامج المميزة لوضع دليل تنفيذي أو إجرائي لها لتعم الفائدة، وكذلك سيكون هناك منسق ومركز إعلامي في الجمعية ليتواصل مع مراكز الأحياء لبث أخبار المراكز عن طريق المسئول الإعلامي في المركز، وكذلك تبادل زيارات بين المراكز للاستفادة.