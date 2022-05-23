"الحربي": برامج نوعية تنفذها جمعية مراكز الأحياء بمكة.. هذه تفاصيلها

أكد مدير عام جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ومشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال الحربي أن مركز حي الشرائع يعد من المراكز المتميزة والتي تقدم برامج نوعية، ويشهد حراكاً اجتماعياً وإغاثياً عبر برامجه المتعددة، وخلال جائحة كورونا.
جاء ذلك عقب زيارته لمركز حي الشرائع ضمن أول جولة له بعد تعيينه مديراً عاماً للجمعية، حيث نوه الحربي في الوقت نفسه بسعيهم إلى ابتكار المزيد من البرامج النوعية التي يمكن تنفيذها عبر المراكز الفرعية للجمعية.
وأوضح الحربي أنه سيكون هناك تطوير في العديد من البرامج وتعميمها على جميع المراكز للتنفيذ، مبيناً أنهم في صدد دراسة تلك البرامج المميزة لوضع دليل تنفيذي أو إجرائي لها لتعم الفائدة، وكذلك سيكون هناك منسق ومركز إعلامي في الجمعية ليتواصل مع مراكز الأحياء لبث أخبار المراكز عن طريق المسئول الإعلامي في المركز، وكذلك تبادل زيارات بين المراكز للاستفادة.
وكان الحربي قد زار مركز حي الشرائع ضمن جولته على المراكز الفرعية لشرق مكة، مركز الجعرانة ومركز العسيلة يرافقه مدير شؤون المراكز محمد الشريف، والتقى برئيس المركز إبراهيم الثقفي، ونائبه محمد برناوي، والمدير التنفيذي للمركز صالح الزهراني وأعضاء مجلس الإدارة، وتجول على مكاتب ومرافق المركز، والقسم النسائي.
بعدها رحب رئيس المركز إبراهيم الثقفي بالحربي، عارضاً بعض التحديات التي يواجهونها في تسيير العمل وتنفيذ بعض البرامج، ثم عرض المدير التنفيذي صالح الزهراني برامج المركز في عرض مرئي خلال هذا العام والإحصائيات الخاصة.
وحضر اللقاء أعضاء المجلس: حجب العصيمي، وطالب الذبياني، وأمين الصندوق حمد الذبياني، والمساعد الإداري للمركز محمد العبيدي، وعضو اللجنة الرياضية بالمركز الكابتن يوسف فلاته.