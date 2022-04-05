"الحربي" يشارك في افتتاح فعاليات خيمة التوحد الرمضانية بالرياض

شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي؛ مساء أمس الإثنين، في افتتاح فعاليات خيمة التوحد الرمضانية التي نظّمتها جمعية أسر التوحد على شرف الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تستهدف الفعاليات الجمهور الخارجي بمقر مركز غرناطة التجاري ولمدة ثلاثة أيام.
وتحتوي الخيمة على فعاليات ترفيهية ولقاءات حوارية يومية تقام تحت عناوين: "اضطراب طيف التوحد ما له وما عليه من حقوق"، "التوحد مرض وراثي"، "التعامل مع الضغوط التي تسبّبها سلوكيات طفلي من ذوي التوحد"، يقدمها نخبة من الأخصائيين والاستشاريين في هذا المجال وتناقش كل ما يخص اضطراب طيف التوحد لتسليط الضوء عليه بما ينعكس إيجاباً على اكتشاف الحالات، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين بهذا الاضطراب وأسرهم على حد سواء.
وأوضح الدكتور الحربي، أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للتوحد في رفع مستوى الوعي بهذا الاضطراب وتعزيز دور المصابين بالتوحد ودمجهم في المجتمع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخيرية والأهلية ذات العلاقة.