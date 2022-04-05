"الحربي" يشارك في افتتاح فعاليات خيمة التوحد الرمضانية بالرياض

وتحتوي الخيمة على فعاليات ترفيهية ولقاءات حوارية يومية تقام تحت عناوين: "اضطراب طيف التوحد ما له وما عليه من حقوق"، "التوحد مرض وراثي"، "التعامل مع الضغوط التي تسبّبها سلوكيات طفلي من ذوي التوحد"، يقدمها نخبة من الأخصائيين والاستشاريين في هذا المجال وتناقش كل ما يخص اضطراب طيف التوحد لتسليط الضوء عليه بما ينعكس إيجاباً على اكتشاف الحالات، وتقديم خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين بهذا الاضطراب وأسرهم على حد سواء.