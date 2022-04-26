"الحقيل" يكرّم جمعية بنيان الخيرية للإسكان ويسلّم وحدات سكنية لمستفيديها

سلّم الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل، أمس الأول، عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي، بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان، البالغ عددها 56 وحدة سكنية في مدينة الرياض.
وتعد هذه هي الدفعة الأولى لاتفاقية التملك ثلاثية الأطراف التي تم توقيعها سابقاً بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، وجمعية بنيان الخيرية للإسكان، التي تهدف إلى توفير 2000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة خلال خمس سنوات في مناطق المملكة ومدنها كافة، من خلال إيجاد منتج التملك الثلاثي لتوفير حلول سكنية يتقاسم تكلفتها ثلاثة أطراف، لضمان التوسع في خدمة شريحة أكبر وبتكلفة مالية أقل.
تأتي هذه الاتفاقية بمراحلها سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تكاتف جهود الدولة مع القطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، إضافة إلى تمكين القطاع غير الربحي لرفع مساهمته في الناتج المحلي والسعي لدعم مشاريع الإسكان التنموي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
واجتمع الحقيل، بأعضاء مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية للإسكان وموظفاتها، للاطلاع على أهم المنجزات التي تحققت في هذه الاتفاقية.
كما قام بتكريم جمعية بنيان الخيرية للإسكان لكونها من كبار المانحين في الاتفاقية الثلاثية بمساهمتها بمبلغ 280 مليون ريال وكذلك نظير تقديمها جهوداً إسكانية مميزة حصدت من خلالها أرقاماً عالية، حيث أسهمت جمعية بنيان في توفير 995 وحدة سكنية لمسار التمليك، و572 حلاً تمويلياً سكنياً، و109 وحدات سكنية في مسار الإيجار المنتهي بالتمليك، وترميم وبناء 277 وحدة سكنية، إضافة إلى 829 وقفاً سكنياً، مما أسهم في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشاريع وزيادة نسبة التملك للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهتها، عبّرت فوزية المعجل رئيس مجلس إدارة جمعية بنيان، عن شكرها وتقديرها للوزير على هذا التكريم، وأكّدت أن هذا الإنجاز جاء ليتوّج الجهود الكبيرة والمشتركة بين الوزارة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية مع جمعية بنيان الخيرية للإسكان، التي تعد شريكاً فاعلاً في تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التمكين السكني للأسر السعودية الأشد حاجة على مستوى المملكة.