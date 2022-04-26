"الحقيل" يكرّم جمعية بنيان الخيرية للإسكان ويسلّم وحدات سكنية لمستفيديها

كما قام بتكريم جمعية بنيان الخيرية للإسكان لكونها من كبار المانحين في الاتفاقية الثلاثية بمساهمتها بمبلغ 280 مليون ريال وكذلك نظير تقديمها جهوداً إسكانية مميزة حصدت من خلالها أرقاماً عالية، حيث أسهمت جمعية بنيان في توفير 995 وحدة سكنية لمسار التمليك، و572 حلاً تمويلياً سكنياً، و109 وحدات سكنية في مسار الإيجار المنتهي بالتمليك، وترميم وبناء 277 وحدة سكنية، إضافة إلى 829 وقفاً سكنياً، مما أسهم في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من المشاريع وزيادة نسبة التملك للمواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.