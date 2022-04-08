"الحماية من العنف الأسري" بالباحة تنفذ عدداً من المبادرات والبرامج التدريبية

وتفصيلاً، تضمنت البرامج، برنامجاً تم إلقاؤه عن بعد على المشاركين بعنوان ( الميثاق الغليظ ) وهو برنامج تأهيلي مكثف للمقبلات على الزواج يدور حول أسس الحياة الزوجية الناجحة، وكذلك برنامج بعنوان ( لحياة آمنة ) بهدف توعية وإرشاد مستفيدات الحماية من العنف الأسري والناجيات من العنف.