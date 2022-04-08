"الحماية من العنف الأسري" بالباحة تنفذ عدداً من المبادرات والبرامج التدريبية

بالشراكة مع جمعية زواج التنموية بالباحة، نفذت وحدة الحماية من العنف الأسري التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الباحة عدداً من المبادرات والبرامج والدورات التدريبية خلال شهر شعبان.
وتفصيلاً، تضمنت البرامج، برنامجاً تم إلقاؤه عن بعد على المشاركين بعنوان ( الميثاق الغليظ ) وهو برنامج تأهيلي مكثف للمقبلات على الزواج يدور حول أسس الحياة الزوجية الناجحة، وكذلك برنامج بعنوان ( لحياة آمنة ) بهدف توعية وإرشاد مستفيدات الحماية من العنف الأسري والناجيات من العنف.
ونفذت الوحدة كذلك وبالشراكة مع جمعية زواج التنموية وجمعية إكرام المسنين بمنطقة الباحة برنامجاً بعنوان ( يوم من الماضي الجميل ) عبارة عن برنامج ترفيهي ثقافي اجتماعي استهدف فئة الكبيرات في السن لتقديم الاستشارات الأسرية والمسابقات وعروض الأزياء والعديد من الجوائز.
وأقامت وحدة الحماية من العنف الأسري وبالشراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم) وفي أول أسبوع في هذا الشهر الكريم برنامجاً بعنوان (غداً أجمل) يهدف إلى التوعية والإرشاد وقد استهدف نزيلات السجن العام بالباحة.
يذكر أن هذه البرامج تأتي ضمن المبادرات التي تنفذها وحدة الحماية من العنف الأسري بمنطقة الباحة مع الجهات الشريكة الأخرى، والتي تشتمل على العديد من البرامج التطويرية في عدد من المجالات.