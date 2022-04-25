"الحمود" "والزائدي" يتابعان نشاط متطوعي "تعليم مكة" في خدمة ضيوف الرحمن

والتقى الدكتور الزائدي والدكتور الحمود، خلال الزيارة بالمتطوعين مقدمين شكرهما على ما يقدموه من جهود لخدمة المعتمرين، وأعربا عن سعادتهما وفخرهما بهذه الجهود المبذولة، مؤكدين أن خدمة ضيوف الرحمن فخر واعتزاز لكل شخص.