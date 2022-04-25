"الحمود" "والزائدي" يتابعان نشاط متطوعي "تعليم مكة" في خدمة ضيوف الرحمن

في زيارة ميدانية لمتطوعي النشاط الاجتماعي بتعليم مكة، تابع مدير عام الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور يوسف الحمود، ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وتفصيلاً، جاء ذلك بالشراكة جنباً إلى جنب مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام في صحن المطاف لتوجيه الطائفين وإرشادهم وتوزيع سلال التمور على الصائمين ودفع العربات لكبار السن حين طوافهم.
اطلع المدير العام لإدارة النشاط والمدير العام لإدارة التعليم على أداء الفريق التطوعي ومهامه وآلية عمله.
والتقى الدكتور الزائدي والدكتور الحمود، خلال الزيارة بالمتطوعين مقدمين شكرهما على ما يقدموه من جهود لخدمة المعتمرين، وأعربا عن سعادتهما وفخرهما بهذه الجهود المبذولة، مؤكدين أن خدمة ضيوف الرحمن فخر واعتزاز لكل شخص.
وفي أثناء الزيارة التقيا بمدير عام الإدارة العامة للأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سعود الزهراني الذي شكر بدوره تعليم مكة والمتطوعين على جهودهم وعملهم.