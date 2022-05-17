"الحوار الوطني" بنجران يحتضن محاضرة "فكر آمن.. لوطن آمن"

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فرع نجران، ثالث محاضرات ملتقى "شرورة تستاهل"، اليوم الثلاثاء، بعنوان (فكر آمن.. لوطن آمن) في قاعة الأمير مشعل.
ألقى المحاضرات: الدكتورة كوثر الخلف، والدكتورة وفاء اليامي، وأدارتها نورة برك الكثيري.
وتناول اللقاء مفهوم الأمن الفكري وأهميته ودور الأسرة والإعلام والمدرسة والجامعة والأستاذ الجامعي في تعزيز الأمن الفكري لدى الأطفال والشباب والمجتمع بصفة عامة.
وأوضحت الدكتورة "كوثر" المفهوم العلمي للأمن الفكري وأهميته، ودور الإعلام والجامعة في تعزيزه لدى المجتمع.
فيما ناقشت الدكتورة "وفاء" طرق تعزيز الأمن الفكري لدى الأطفال من خلال الأسرة والمدرسة والأستاذ الجامعي.
واختتم اللقاء بمداخلات حول موضوع اللقاء، وسط حضور كبير من كل فئات المجتمع والقطاعات النسائية بالمحافظة.