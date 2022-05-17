"الحوار الوطني" بنجران يحتضن محاضرة "فكر آمن.. لوطن آمن"

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، فرع نجران، ثالث محاضرات ملتقى "شرورة تستاهل"، اليوم الثلاثاء، بعنوان (فكر آمن.. لوطن آمن) في قاعة الأمير مشعل.