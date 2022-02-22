"الحوار الوطني" يحتفي بيوم التأسيس بجلسة حوارية وأمسية شعرية

ينظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، يوم غد، ملتقى يوم التأسيس السعودي تحت عنوان "يوم بدينا.. رحلة بين الماضي والحاضر"، بحضور نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسـيري، وعدد من الأكاديميين والمختصين والمهتمين والباحثين في التاريخ، وذلك بمقر المركز في الرياض.

ويأتي تنظيم اللقاء في إطار احتفال المركز وتفاعله مع الأيام الوطنية التي تتقاطع مع رسالته وأهدافه؛ ومنها يوم التأسيس الذي اعتمدته القيادة الرشيدة احتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية وما أرسته من الوحدة والأمن والاستقرار، كما يأتي اللقاء اضطلاعًا بدوره في التعبير عن المحافظة على مفاهيم الوحدة الوطنية، والتلاحم، والتنوع والتسامح، والتعايش بين أطياف المجتمع وحماية النسيج المجتمعي.

ويسلط الملتقى الضوء على 4 محاور؛ يحمل الأول عنوان "يوم بدينا.. قصة تأسيس المملكة"، فيما يستعرض الثاني قصصًا من تاريخ بلادنا وشخصيات مؤثرة فارقة فيها، في حين يتناول الثالث أهم مراحل الدولة السعودية عبر التاريخ ولماذا يوم 22 فبراير، أما المحور الرابع فيناقش تجديد الذكرى والاحتفال وأثره في التلاحم المجتمعي والولاء الوطني.

وتتضمن فعاليات اللقاء جلسة حوارية تعقد تحت عنوان "يوم بدينا.. رحلة بين الماضي والحاضر"، يتحدث فيها كل من: المؤرخ السعودي الدكتور راشد بن عساكر، والدكتورة فاطمة بنت حسين القحطاني "أستاذة في التاريخ في جامعة الملك سعود"، فيما يدير الجلسة الدكتور خالد بن عبد الكريم البكر أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الملك سعود.

كما تتضمن فعاليات اللقاء إقامة أمسية شعرية يشارك فيها الشاعران: عناد الشيباني، وخلف المشعان، ويديرها نايف القويفل. وللراغبين في الحضور يمكن التسجيل عبر الرابط: http://eventssp.kacnd.org/