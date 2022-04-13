"الحوشاني" يدشن مبادرة "Apple" لتأهيل منسوبي التدريب التقني في جدة

دشن نائب محافظ جدة للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني انطلاقة مبادرة تدريب مدربي منسوبي التدريب التقني على استخدام أجهزة Apple من قِبل إدارة التجهيزات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من استخدام أجهزة iMAC والاستفادة من خصائصها في البيئة التدريبية وكذلك تساعد المدرب على اكتساب المهارات المطلوبة لرفع مستوى العملية التدريبية.
وكانت شركة آبل قد قدمت برنامجًا تدريبيًا بعنوان"Apple Professional Learning " والمتمثلة من شركة سمتيه العربية اختصاصي التعليم المعتمد من Apple في المملكة العربية السعودية وسوف يطبق في مرحلته الأولى على مدربات قسم الحاسب في الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة.
ويستهدف تنفيذ البرنامج المساهمة في تحقيق رؤية 2030 والريادة في مجال تبني التدريب المقنن ومواكبة التطور في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة التدريب وبالتالي مخرجات التدريب التقني وزيادة فرص التوظيف للخريجين.
فيما شكرت المهندسة حياة الغامدي عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة النائب الحوشاني لإتاحة الفرصة لمدربات الكلية من الاستفادة من المبادرة مشددة على أهمية المبادرة في قياس درجة الاستفادة على المدربات وبالتالي على المتدربات وتحديد الأنشطة التي يتوقع أن تنفذ على أساسها كما تساعد على تحديد المدخلات الضرورية للبدء في التنفيذ والقيام بأنشطته وبعدها يتم تحديد مؤشرات لقياس التنفيذ والأثر في مختلف مراحل المبادرة.
وأكدت حياة الغامدى في الختام أنها تتمنى أن تكون لهذه المبادرة قفزة نوعية ونواة أكبر لتعاون وعقد اتفاقيات مع شركائنا في القطاع الخاص، واختتم اللقاء بعرض أهم التوصيات والمقترحات التي تساعد على نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة.