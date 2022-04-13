"الحوشاني" يدشن مبادرة "Apple" لتأهيل منسوبي التدريب التقني في جدة

فيما شكرت المهندسة حياة الغامدي عميدة الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة النائب الحوشاني لإتاحة الفرصة لمدربات الكلية من الاستفادة من المبادرة مشددة على أهمية المبادرة في قياس درجة الاستفادة على المدربات وبالتالي على المتدربات وتحديد الأنشطة التي يتوقع أن تنفذ على أساسها كما تساعد على تحديد المدخلات الضرورية للبدء في التنفيذ والقيام بأنشطته وبعدها يتم تحديد مؤشرات لقياس التنفيذ والأثر في مختلف مراحل المبادرة.