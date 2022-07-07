الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تنظم الحملة السنوية العاشرة للتبرع بالدم

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اليوم، ممثلةً بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الحملة السنوية العاشرة للتبرع بالدم بالتعاون مع المختبر الإقليمي بوزارة الصحة, بهدف دعم بنك الدم المركزي في العاصمة المقدسة, وإقامة أجنحة توعوية عن التبرع بالدم وفوائده الصحية، وتقديم رسائل تحفيزية عن أهمية التبرع بالدم بكل فصائله للمحتاجين إليه من المرضى، وذلك بما يُسهم في تعزيز الصحة العامة وذلك وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.