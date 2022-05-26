الخدمات والمشروعات البلدية على طاولة لقاء محافظ شرورة وأمين نجران

استقبل محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبه، أمين أمانة منطقة نجران المهندس صالح آل داغش الغامدي ، حيث ناقش معه الخدمات والمشروعات البلدية التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها.
واستعرض الغامدي الخدمات والمشروعات ونسبة الإنجاز التي تقوم الأمانة بتقديمها للمحافظة ومراكزها لما فيه خدمة المواطن والمقيم بشكل أفضل، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل الاستفادة منها.
وأكد أن تلك الزيارة امتدادٌ للزيارات التي سوف يقوم بها لجميع المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة نجران وتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، منوهًا بحرصهما على تقديم كل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات.
وفي نهاية اللقاء، قدم الغامدي الشكر لمحافظ شرورة على ما لقيه من اهتمام وحرص على ما فيه خدمة المحافظة والمراكز التابعة لها.