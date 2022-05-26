الخدمات والمشروعات البلدية على طاولة لقاء محافظ شرورة وأمين نجران

وأكد أن تلك الزيارة امتدادٌ للزيارات التي سوف يقوم بها لجميع المحافظات والمراكز التابعة لأمانة منطقة نجران وتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، منوهًا بحرصهما على تقديم كل الخدمات للمواطنين في شتى المجالات.