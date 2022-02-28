"الخطة الخيرية" بحائل تُسلم 50 جهاز حاسب آلي للمحتاجين الأشد عوزًا

أكملت جمعية "الخطة الخيرية" شمال حائل، تسليم 50 جهاز حاسب آلي للفئات الأشد عوزًا من المستفيدين من الجمعية؛ دعمًا من "جمعية ارتقاء".

وتفصيلًا، قال مدير جمعية الخطة الخيرية، مطر بن مسير الشمري لـ"سبق": تم تسليم المستفيدين 50 جهازًا من أجهزة الحاسب الآلي، بعد دراسة حالتهم والبحث عن الأشد حاجة لهذه الأجهزة.

وأكد "الشمري" أن الجمعية تسعى جاهدة لتوفير احتياجات المستفيدين من متطلبات الحياة خلاف المواد الغذائية، والكسوة الشتوية؛ وفق الإمكانيات المتاحة لديها.

وقدّم "الشمري" شكره وتقديره لجمعية ارتقاء على دعمها للجمعية؛ مؤكدًا استمرار التعاون مع "ارتقاء" وغيرها من الجهات الأخرى بما يخدم المستفيدين.