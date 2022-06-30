"الداخلية" تنفذ حملتها السنوية لوقاية منسوبي الوزارة المشاركين بمهمة الحج

وتفصيلاً، تتضمن الحملة زيارات ميدانية لرجال الأمن في الحرم النبوي الشريف والنقاط الأمنية والمداخل البرية والجوية، لتقديم لقاحات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية.