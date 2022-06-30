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"الداخلية" تنفذ حملتها السنوية لوقاية منسوبي الوزارة المشاركين بمهمة الحج

تتضمن تقديم لقاحات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية وتطبيق الاحترازات
"الداخلية" تنفذ حملتها السنوية لوقاية منسوبي الوزارة المشاركين بمهمة الحج
سبق
سبق

نفذت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة في العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمدينة المنورة، حملتها السنوية لتقديم الخدمات الوقائية لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1443هـ .

وتفصيلاً، تتضمن الحملة زيارات ميدانية لرجال الأمن في الحرم النبوي الشريف والنقاط الأمنية والمداخل البرية والجوية، لتقديم لقاحات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية.

وتأتي هذه الحملة تعزيزًا لدور الإدارة العامة للخدمات الطبية التكاملي مع قطاعات وزارة الداخلية كافة لتقدم خدمات صحية لمنسوبي ومنسوبات القطاعات الأمنية المشاركين في موسم الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وزارة الداخلية
الحج

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