الدبلوم الأول من نوعه.. جمعية كفيف تطلق مشروع "اقرأ"

أطلقت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) مشروع اقرأ، وهو الدبلوم الأول من نوعه والذي نبعت فكرته من حاجة الكثير من المكفوفين وأولياء أمورهم ومعلميهم والمهتمين بشؤونهم لتعلم طريقة برايل، وقد أصبحت الحاجة ماسة لدبلوم متخصص في تعليم طريقة برايل لعدة أسباب، منها تفشي الضعف في معرفة طريقة برايل لدى الفئات المعنية والتطور المتسارع في طريقة برايل وارتباطها بالتقنيات الحديثة وعدم وجود دبلوم متخصص لتعليم هذه الطريقة على مستوى العالم العربي.
ويتميز دبلوم اقرأ بحصول المتدربين على شهادات معتمدة، كما أن الدبلوم يستند إلى منهجية محكّمة من جهات رسمية، ويتكون الدبلوم من أربعة مستويات: (المبتدئ، المتوسط، المتقدم، الخبير)، حيث إن التدريب على مستوى الخبير يتناول استخدام التقنيات الحديثة في طريقة برايل.
يتناسب هذا الدبلوم مع كافة الفئات المستهدفة من المكفوفين ذكوراً وإناثاً ولكافة الأعمار ما بعد السادسة، وأولياء أمور ذوي الإعاقة البصرية ومعلميهم والمهتمين بشؤونهم.
كما سيتم التدريب في مقر الجمعية بمدينة الرياض في معامل حديثة جهزت لهذا الغرض، وقد شمل تجهيزها توفير كافة التقنيات الحديثة اللازمة لذلك، وسيكون التدريب لمدة تصل إلى خمسة أشهر للدفعة الواحدة، إلا أن بإمكان المتدرب تأدية اختبار المستوى والانتقال لما بعده إذا حقق الحد الأدنى لدرجات الاجتياز.
وذكر عبدالرحمن الباهلي مدير عام الجمعية أن هذا الدبلوم جاء لتأكيد اهتمام جمعية كفيف بتعليم طريقة برايل وتعمل الجمعية في الوقت الراهن على مشروعات أخرى تهدف إلى تطوير طريقة برايل في العالم العربي.