الدبلوم الأول من نوعه.. جمعية كفيف تطلق مشروع "اقرأ"

أطلقت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) مشروع اقرأ، وهو الدبلوم الأول من نوعه والذي نبعت فكرته من حاجة الكثير من المكفوفين وأولياء أمورهم ومعلميهم والمهتمين بشؤونهم لتعلم طريقة برايل، وقد أصبحت الحاجة ماسة لدبلوم متخصص في تعليم طريقة برايل لعدة أسباب، منها تفشي الضعف في معرفة طريقة برايل لدى الفئات المعنية والتطور المتسارع في طريقة برايل وارتباطها بالتقنيات الحديثة وعدم وجود دبلوم متخصص لتعليم هذه الطريقة على مستوى العالم العربي.