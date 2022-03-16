الدمام.. كلية المجتمع تخرّج الدفعة 17 من طلابها

احتفلت كلية المجتمع بالدمام، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بتخريج الدفعة 17 من طلابها، وذلك مساء أمس الثلاثاء، في مقر الكلية بمدينة الدمام، برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحضور وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وألقى عميد الكلية د. هيثم بن محمد باحيدرة، كلمة في بداية اللقاء أعرب فيها عن اعتزازه برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية لهذه المناسبة التي جاءت تأكيداً لاهتمام الدولةِ بالتعليم، وما تحملهُ لمؤسساتهِ من مكانةٍ وتقدير، وتعبيراً عما يوليهِ لكلية المجتمع بالدمام وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من دعمٍ ورعايةٍ ومساندة.

وشكر "باحيدرة" الأميرَ عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء الجامعة، على متابعتهِ الدائمةِ وتوجيهاتهِ السديدة وما نتج عنهُما من خطواتٍ واسعةٍ على طريق التحديث والتطوير وتحقيق تنافسيةٍ أعلى لمخرجات الكلية والجامعة، وأكد أن ما تشهُدهُ بِلادنَا مِن نهضَة تنموية كبيرة على مُختلف الأصعدةِ وما تحقق لها مِن نجاحاتٍ غير مسبُوقةٍ قد طالت جميع المجالات، وكان التعليم ولا يزال في القلبِ منها.