"الدهمشي ": نسعى لتحقيق التكامل بين "إخاء" والقطاع الخاص لتمكين المستفيدين

وكشف "الدهمشي " أن عدد الأيتام الذين ترعاهم إخاء 3793 يتيم، من خلال تسعة فروع في كل من (الرياض ـ الغربية ـ المدينة المنورة ـ الدمام ـ القصيم ـ عسير ـ شقراءـ حائل ـ أبها ) , تقدم لهم مختلف الخدمات والبرامج التنموية، كتوفير السكن عبر البيوت النموذجية والشقق السكنية، إضافة إلى دفع الإيجارات، وتقديم النفقات الشهرية، والاستشارات القانونية والنفسية، فضلاً عن برامج التمكين في مجالات التعليم والابتعاث والتوظيف والدمج الاجتماعي والتدريب والتأهيل.