"الذوق العام" تنظم ورشة لتعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية السعودية

وشهدت الورشة تقديم نبذة تعريفية عن الجمعية وما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في إيجاد بيئة مجتمعية راقية تمتاز بالذوق في جميع التصرفات والتعاملات لجوانب الحياة المختلفة، ومن ثم طرح المقترحات الإرشادية بهدف استثارة أفكار المشاركين، ووضع التصورات والمقترحات التي من شأنها تفّعيل كل هدف وتطبيقه بشكل واقعي من منظور إعلامي.