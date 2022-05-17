"الذوق العام" تنظم ورشة لتعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية السعودية

نظمت الجمعية السعودية للذوق العام، مساء أمس الاثنين، ورشة عمل، بعنوان: "الرؤية الإعلامية للجمعية السعودية للذوق العام".
جاء ذلك، لمناقشة أهداف الجمعية وكيفية تحقيقها إعلاميًا، بمشاركة عدد من منسوبي ومنسوبات وسائل الإعلام.
وقال مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب، إن الورشة تهدف إلى تحقيق أهداف الجمعية المتمثلة في تعزيز القيم الإسلامية والمعايير الاجتماعية السعودية في انتهاج الذوق العام كأسلوب حياة، وتنمية الممارسات السلوكية المعززة للذوق في البيئة المجتمعية.
كما تهدف كذلك المساهمة إلى بناء الشخصية السعودية التي تتبنى قيم الذوق العام والمواطنة، وإبراز أفضل الممارسات الايجابية لدى الأفراد والمؤسسات في تبني قيم الذوق العام.
وشهدت الورشة تقديم نبذة تعريفية عن الجمعية وما تقدمه من برامج ومبادرات تسهم في إيجاد بيئة مجتمعية راقية تمتاز بالذوق في جميع التصرفات والتعاملات لجوانب الحياة المختلفة، ومن ثم طرح المقترحات الإرشادية بهدف استثارة أفكار المشاركين، ووضع التصورات والمقترحات التي من شأنها تفّعيل كل هدف وتطبيقه بشكل واقعي من منظور إعلامي.