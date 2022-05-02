الرئيس التنفيذي "لأجلهم": العيد فرصة لتحقيق الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة

وأضاف: في مواسم الأفراح والبهجة والسرور ونحن نعيش فرحة عيد الفطر المبارك ندرك أن ذوي الإعاقة سواء على مستوى أسرهم أو المجتمع بأكمله بحاجة إلى الوعي التام تجاة التفاعل معهم بشكل فعًّال بدون تعاطف مبالغ فيه أو استنقاص من قدراتهم وإمكانياتهم، ونتبادل معهم التهاني والهدايا بالشكل اللائق بهم، وهذا من شأنه يحقق لهم تفاعلًا جيدًا ودمجًا اجتماعيًا مع الأسوياء.