الرئيس التنفيذي لـ"أسمنت حائل" يُكَرّم عددًا من الموظفين والأقسام

وأوضحت "إسمنت حائل" لـ"سبق" أن التكريم جاء على هامش الاجتماع التنسيقي المُقام بمصنع الإسمنت بحضور قيادات الشركة، وامتدادًا لجهود أسمنت حائل في تعزيز ثقافة السلامة وإدارة المخاطر لدى كافة منسوبيها.