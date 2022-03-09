الرئيس التنفيذي لـ"أسمنت حائل" يُكَرّم عددًا من الموظفين والأقسام

كرّم الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة أسمنت حائل المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد، الموظف سلطان الشمري من إدارة الصيانة الوقائية؛ نظير حصوله على لقب "رجل السلامة" للعام 2021م.
وكرّم "الأحمد" الموظف أيمن متولي من إدارة الكهرباء؛ نظير استحقاقه لقب "رجل السلامة" لشهر فبراير.
وشَمِلَ التكريم قسمَ الصيانة الوقائية، وإدارة الميكانيكا لاستحقاقهما جائزة "أفضل إدارة" للعام 2021م.
وأوضحت "إسمنت حائل" لـ"سبق" أن التكريم جاء على هامش الاجتماع التنسيقي المُقام بمصنع الإسمنت بحضور قيادات الشركة، وامتدادًا لجهود أسمنت حائل في تعزيز ثقافة السلامة وإدارة المخاطر لدى كافة منسوبيها.