"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية (عطاء المكية) للأشخاص ذوي الإعاقة

صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي على تأسيس جمعية (عطاء المكية) للأشخاص ذوي الإعاقة برقم (2268).
واعتمد الوزير "الراجحي" تشكيل مجلس إدارتها من (عبداللطیف بن عید بن نویفل الحربي رئيساً للجمعية وعضوية كل من الدكتور عبدالعزیز محمد مسفر الغامدي نائب رئيس المجلس، وعبدالله بن مرشود بن عواض السلمي المشرف المالي، وكل من: خلود سعد معیوف القرشي، والدكتورة / عفت محمود محمد شقدار، ومحمد ھدیان عایض الحارثي، والدكتور/ باسم بن حسین بن حسن مشاط أعضاء المجلس.
وتقدم الجمعة الدعم المادي والعيني والنفسي والاجتماعي والإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرھم، كما تعمل على تأھیل وإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة لسوق العمل ودعم وتنفیذ الأبحاث والدراسات العلمية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوعیة المجتمع باحتیاجات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أولويات الجمعية الاهتمام بالمعتمرين والحجاج من ذوي الإعاقة وتقديم كل العون والمساعدة لهم من خدمات لوجستية وغيرها في مكة المكرمة.
وأبدى رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف الحربي سعادته بالموافقة على جمعية عطاء المكية التي ستكون رافداً قوياً بمشيئة الله في جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة و هو أحد مرتكزات رؤية المملكة الطموحة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقائدها وسمو ولي عهده الأمين اللذين يبذلان الغالي والنفيس من أجل استقرار وتطور وتوفير كل السبل لراحة كل من على هذه الأرض الطيبة.
وأكد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي نائب رئيس الجمعية على أهمية الخدمة التي تقدمها الجمعية على مستوى منطقة مكة المكرمة وأنها سوف تكون خدمات متنوعة وشاملة تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتتناسب مع طموحاتهم.
ورفع رئيس مجلس الإدارة شكر وتقدير أعضاء مجلس الإدارة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم والرعاية المستمرة لكل برامج وقضايا الإعاقة، مثمنين ثقة ودعم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.