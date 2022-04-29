"الراجحي" يوافق على تأسيس جمعية (عطاء المكية) للأشخاص ذوي الإعاقة

وأبدى رئيس مجلس الإدارة عبداللطيف الحربي سعادته بالموافقة على جمعية عطاء المكية التي ستكون رافداً قوياً بمشيئة الله في جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة و هو أحد مرتكزات رؤية المملكة الطموحة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقائدها وسمو ولي عهده الأمين اللذين يبذلان الغالي والنفيس من أجل استقرار وتطور وتوفير كل السبل لراحة كل من على هذه الأرض الطيبة.