"الرشيدي": "رائد أساسي" لتعزيز الدور المجتمعي لشباب الخفجي

اختتم فريق مجلس شباب الشرقية بمحافظة الخفجي، اليوم الخميس، البرنامج التدريبي "رائد أساسي".

وعقد البرنامج بالشراكة مع أكاديمية الفوزان لتطوير قيادات المؤسسات غير الربحية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الخفجي، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة.

وهدف إلى تأهيل القيادات الشبابية على إدارة الفرق التطوعية وتصميم المبادرات بطريقة منهجية ومستمدّة في أغلب ممارساتها من المعيار الوطني لوحدات إدارة التطوع "إدامة" الذي تم تصميمه بمركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية.

وقال عضو مجلس شباب المنطقة الشرقية، قائد فريق محافظة الخفجي، بندر حميد الرشيدي: إن اختيار برنامج "رائد" كان أحد مخرجات مشروع مرصد، الذي بني على دراسات الاحتياج في المحافظة.

وأضاف: يهدف البرنامج إلى تعزيز الدور المجتمعي الاحترافي لشباب محافظة الخفجي.

من جانب آخر أشاد مدير برنامج رائد بأكاديمية الفوزان، بدر صالح، بمستوى تفاعل المشاركين والمشاركات من محافظة الخفجي، مبديًا سعادته بهذه الشراكة والإسهام في تدريب نخبة من شباب المحافظة.

ُيذكر أن مجلس شباب المنطقة الشرقية وفق استراتيجية 2025، يحرص باستمرار على إشراك شباب المنطقة في ابتكار وتنفيذ مشروعات نوعية تتماشى مع أحدث المعايير في العمل الشبابي؛ استنادًا إلى الاحتياجات المرصودة لشباب كل محافظة.