الرياض.. انعقاد اللقاء الدوري لمديري التدريب التقني والمهني بالمناطق

استضافت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمديري الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق.
وقدم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد الفهيد، في كلمته الافتتاحية التوجيهية عبر البث المرئي؛ الشكر والتقدير لقيادات المؤسسة والزملاء والزميلات في الميدان لجهودهم في تحقيق أهداف هذا الصرح في تكامل مع بقية القطاعات، خدمةً لمسيرة وطننا الغالي ونهضته وتطوره.
تلا ذلك كلمة راعي اللقاء نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، د.عبد الله المرزوق، للحديث عن أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التدريب التقني والمهني في المناطق من متابعة وإشراف على المنشآت التدريبية وتقديم الدعم لتحسين الأداء وضمان جودة العملية التدريبية خلال العام.
وجرت مناقشة محاور رئيسة في الاجتماع؛ منها: ملتقيات التوظيف وتوفير الفرص الوظيفية ومتابعة خطط التحسين وفق أعمال الجودة وإطلاق المرحلة الخامسة لقياس جودة المخرجات، وكذلك متابعة مستوى التقدم في التحول لنظام الفصول الثلاثة وعدد من المواضيع الفرعية.
كما اشتمل اللقاء تكريم مديري إدارات تدريب ممن انتهت فترة تكليفهم وكانت مسيرتهم حافلة بالعطاء.