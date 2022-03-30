الرياض.. انعقاد اللقاء الدوري لمديري التدريب التقني والمهني بالمناطق

تلا ذلك كلمة راعي اللقاء نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، د.عبد الله المرزوق، للحديث عن أهمية الدور الذي تلعبه إدارات التدريب التقني والمهني في المناطق من متابعة وإشراف على المنشآت التدريبية وتقديم الدعم لتحسين الأداء وضمان جودة العملية التدريبية خلال العام.