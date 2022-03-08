الرياض.. "تنمية السويدي" تطلق مشروع "نتاج" لدعم 45 أسرة منتجة

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسويدي مشروع "نتاج" لدعم 45 أسرة منتجة، ويهدف إلى تدريب وتأهيل الفتيات لما يتطلبه ويحتاج إليه سوق العمل، برعاية "وقف سعد وعبدالعزيز الموسى"، وذلك عبر 6 مراحل.
ويسعى المشروع إلى مساعدة الأسر من أجل بدء مشروعهن الخاص بهن، وتمكينهن من التدريب والتأهيل، انتهاء باستلام الأسرة متجرًا إلكترونيًّا متكاملاً خاصا بها وبمنتجاتها؛ حتى يصبحن من رائدات الأُسر المنتجة -بإذن الله-.
ويتمثل المشروع في منظومة من الدورات الإنتاجية، إضافة إلى دورة إضافية بعنوان (كيف تؤسسين مشروعك وتسوقين منتجك؟)، تقدمها إحدى الرائدات في هذا المجال تمهيدًا لدخول المستفيدة سوق العمل الاستهلاكي من خلال تقديم الدعم (الفني واللوجستي).
وينطلق المشروع من خلال (6) مراحل رئيسية، كما سيقام في نهايته بازار "نتاج"، الذي ستنظمه اللجنة لعرض منتجات جميع المشاركات، والتسويق لمنتجاتهن كتجربة فريدة في تسويق المنتجات بعد تهيئتهن لتسويق منتجاتهن بالوسائل الرقمية الحديثة.
وستحصل المستفيدة على برامج تدريبية، وتصميم هوية بصرية كاملة (شعار - قائمة طلبات – فواتير... إلخ)، ومتجر إلكتروني، وتقديم الدعم الفني، والتسويق في بازار "نتاج".
ويمكن الاطلاع على التفاصيل على رابط الموقع: https://csds.org.sa/ntaj