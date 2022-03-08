الرياض.. "تنمية السويدي" تطلق مشروع "نتاج" لدعم 45 أسرة منتجة

ويسعى المشروع إلى مساعدة الأسر من أجل بدء مشروعهن الخاص بهن، وتمكينهن من التدريب والتأهيل، انتهاء باستلام الأسرة متجرًا إلكترونيًّا متكاملاً خاصا بها وبمنتجاتها؛ حتى يصبحن من رائدات الأُسر المنتجة -بإذن الله-.