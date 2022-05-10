الرياض .."مساعي" تدشن المرحلة الثانية لبرنامج "تنمية المشروعات"

وتتضمن الجلسات الفردية تتضمن حلولاً وتوصيات للمشاكل والعقبات التي قد تواجه المستفيدات في سير المشروع القائم وتزيد من فرص نجاحه، كما تساعد تلك الجلسات مع المستشار المختص على سد الفجوة بين الفتيات السعوديات المؤهلات وعالم ريادة الأعمال لمساعدتهم لاختيار الخيارات التي تلائم مشروعاتهن من خلال تقييم كل عملياتهن والإجابة عن جميع تساؤلاتهن.