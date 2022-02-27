الرياض .."معافاة" تختتم حملة "وعيك يحمي قلبك" وسط إقبال لافت

نظمت جمعية "معافاة" الصحية الخيرية بالرياض حملة توعوية تحت شعار "وعيك يحمي قلبك"، في ممشى طريق الملك عبدالله ، وممشى حي الصفوة بالنسيم، سعياً إلى توعية المجتمع بالقلب والعلامات الحيوية له، وما يجب اتباعه لإبقاء القلب سليماً وبكامل قوته، وأيضاً ما يجب تجنبه لعدم إرهاق القلب .

وكانت الحملة قد استهدفت كافة فئات المجتمع من كبار السن والشباب والأطفال المواطنين والمقيمين، وشهدت إقبالاً ملحوظاً من الزوار في الموقعين، وتعرفوا على أهداف الحملة وما يتعلق بالقلب .

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية معافاة الصحية البرفيسور فارس بن قليل العنزي "سعدنا وشرفنا بتنظيم هذه الفعالية التي تتماشى مع الرسالة والأهداف الكبرى للجمعية.

كما نوهت المدير التنفيذي لجمعية معافاة الصحية "غادة خياط"، على أهمية دور الجمعيات في التوعية والتثقيف في هذه المناسبات.

يشار إلى أن جمعية "معافاة" الصحية الخيرية أول جمعية في منطقة الرياض تعنى بتوفير الدواء للمحتاجين مجاناً وفق لجان مختصة لهذا الأمر، وهي جمعية مرخصة رسمياً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

