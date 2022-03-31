"الزايدي" يُدشن مبادرة "إبداع الخرج" بمشاركة 10 مدارس بالمرحلة الثانوية

وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع، وإبراز جهود الطلاب الموهوبين، وتكثيف الجهود في رعايتهم ودعم برامجهم، حيث تقوم المبادرة على أساس التنافس بين الطلاب في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية يتم تحكيمها من قبل نخبة من المختصين وفق معايير محددة.