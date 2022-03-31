"الزايدي" يُدشن مبادرة "إبداع الخرج" بمشاركة 10 مدارس بالمرحلة الثانوية
دشّن مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية "بنين" عبدالله بن عاقل الزايدي صباح اليوم مبادرة إبداع الخرج 1443هـ، وذلك في مدرسة ثانوية ابن النفيس ضمن فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع 2022م.
وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور مدير الإشراف التربوي الدكتور حمدان بن إبراهيم الحارثي ورئيس قسم الموهوبين بتعليم الخرج ناصر العنقري ومشرفي قسم الموهوبين ومديري المدارس المشاركة.
وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع، وإبراز جهود الطلاب الموهوبين، وتكثيف الجهود في رعايتهم ودعم برامجهم، حيث تقوم المبادرة على أساس التنافس بين الطلاب في أحد المجالات العلمية من خلال تقديم مشاريع علمية فردية يتم تحكيمها من قبل نخبة من المختصين وفق معايير محددة.
ومن أهداف هذه المبادرة توفير البيئة التنافسية التي تُشبع اهتمام الطلاب وتنمية روح الإبداع لدى الطلاب في المجالات العلمية والتقنية وتهيئة الطلاب للمشاركة المتميزة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2023م.
وتمر مبادرة "إبداع الخرج" بعدة مراحل من أهمها تدريب الطلاب المشاركين، ورفع بيانات مشاريع الطلاب، وكذلك تحكيم المشاريع، وعرض المشاريع، وإعلان النتائج، وعقد الورش التدريبية التأهيلية للمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع 2023م.
يذكر أن المبادرة تستهدف 300 طالب متميز في مجال البحث العلمي والابتكار يقوم بتدريبهم 4 مدربين مؤهلين في مجال المشاريع العلمية، وكذلك 30 مشروعاً علمياً منافساً ومشاركة 10 مدارس من المرحلة الثانوية.