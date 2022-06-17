"الزهراني": العمل بمكتب وزير الشؤون الإسلامية تشريف وتكليف

عبر المدير السابق للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرع مكة المكرمة إبراهيم بن خماش الزهراني، عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ثقته ودعمه المستمر لكافة منسوبي الوزارة، مؤكداً أن تكليفه بالعمل بمكتبه لفتة كريمة وحافز كبير ودعم غير مستغرب.
وقال "الزهراني" في تصريح لـ"سبق": "شرفني الوزير عبداللطيف آل الشيخ بالعمل بمكتبه، وهي مهمة عظيمة وشرف كبير ومسؤولية، سائلاً الله التوفيق للعمل وفق ما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة بتوجيهاته وتطلعات القيادة الرشيدة".
وقدم "الزهراني" التهنئة المقرونة بالدعاء لزميلته المكلفة بإدارة قسم الإعلام بفرع الوزارة بمكة المكرمة والتي وصفها بالجديرة بالثقة والمستحقة لها، سائلاً الله لها مزيداً من التوفيق والسداد للعمل على إبراز جهود الوزارة في مختلف وسائل الإعلام.