"الزهراني": العمل بمكتب وزير الشؤون الإسلامية تشريف وتكليف

عبر المدير السابق للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرع مكة المكرمة إبراهيم بن خماش الزهراني، عن شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ثقته ودعمه المستمر لكافة منسوبي الوزارة، مؤكداً أن تكليفه بالعمل بمكتبه لفتة كريمة وحافز كبير ودعم غير مستغرب.