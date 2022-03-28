"الزهراني" يفتتح معرض أولمبياد النشاط الطلابي بالليث

افتتح محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم، معرض أولمبياد النشاط الطلابي بالليث.
واستمع خلال الافتتاح لشرح عن محتويات المعرض من مشاركات المدارس والطلاب ضمن فروع الجائزة.
ونوّه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ بالغ بقطاع التعليم، ومبديًا سعادته وسروره بما شاهده من إبداع وتمّيز من خلال ما قدموه من مشروعات ذات مردود تعود بالنفع على الوطن وأبنائه.
كما كرّم المدارس والطلاب الفائزين فيه بمسرح إدارة التعليم الرئيس.
ويهدف الأولمبياد لتعزيز الولاء للقيادة والانتماء للوطن والكشف عن قدرات وإمكانات الطالب لينفع نفسه ودينه ووطنه.
ووصل على الرغم من ظروف جائحة كورونا إلى 36 مسابقة، شملت مجالات علمية وثقافية ورياضية واجتماعية وتطوعية وكشفية، حكمها 60 محكمًا، وشارك فيها أكثر من 15 ألف طالب، وكرّم بجوائزها 136 طالبًا.