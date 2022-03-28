"الزهراني" يفتتح معرض أولمبياد النشاط الطلابي بالليث

ووصل على الرغم من ظروف جائحة كورونا إلى 36 مسابقة، شملت مجالات علمية وثقافية ورياضية واجتماعية وتطوعية وكشفية، حكمها 60 محكمًا، وشارك فيها أكثر من 15 ألف طالب، وكرّم بجوائزها 136 طالبًا.