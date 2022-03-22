"السبيعي" يستقبل عميد "تقنية الطائف" ويبحث دعم البرامج التدريبية

استقبل وكيل محافظة الطائف ، ناصر بن حمود السبيعي ، بمكتبه في ديوان المحافظة عميد الكلية التقنية بالطائف ، خالد الغامدي الذي تم تكليفه حديثًا عميدًا للكلية ، وأشاد بالدور الذي تقوم به الكلية في المجال التدريبي بالطائف.
وتناول اللقاء دعم محافظة الطائف لبرامج الكلية المهنية والتدريبية ومنشآت التدريب التقني والمهني، فيما قدم عميد الكلية درعًا تقديريًا لوكيل المحافظة من عمل المتدربين في قسم الإنتاج بالكلية.
جاء هذا اللقاء بحضور مدير الاتصال المؤسسي بالكلية، عطاالله الجعيد، ومدير مكتب خدمة العملاء بالكلية مشهور الشربي.