"السبيعي" يستقبل عميد "تقنية الطائف" ويبحث دعم البرامج التدريبية

استقبل وكيل محافظة الطائف ، ناصر بن حمود السبيعي ، بمكتبه في ديوان المحافظة عميد الكلية التقنية بالطائف ، خالد الغامدي الذي تم تكليفه حديثًا عميدًا للكلية ، وأشاد بالدور الذي تقوم به الكلية في المجال التدريبي بالطائف.