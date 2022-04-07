"السحيباني" يستقبل مدير هيئة حقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي

وفي سياق الزيارة أعرب المدير التنفيذي للهيئة مرغوب سليم بات، عن شكره للمملكة على ما تقدمه للهيئة التي تعد أحد الأجهزة الرئيسة المستقلة في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى أن المملكة لم تألُ جهدًا في دعم الهيئة منذ أن تم تأسيسها في 2011 وحتى تبني المملكة إنشاء مقرها المستقل، مؤكدًا على دور الهيئة التي تضم 18 مفوضًا خبيرًا في مسائل حقوق الإنسان، والذين يمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول المنظمة ويقدمون المشورة والرأي للمجلس الوزاري لوزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة.