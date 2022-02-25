"السعودية للطب الوراثي" تواصل حملتها للتوعية بالأمراض الوراثية النادرة

تواصل الجمعية السعودية للطب الوراثي مساء غدٍ السبت 26 فبراير بالدور الأول بمدخل كلية الأعمال بجامعة الفيصل بالرياض حملتها التوعوية "نادرون وبكم أقوى" ضمن جهودها للتوعية بالأمراض الوراثية النادرة، وسيتم تنظيم الفعالية حضورياً وعن بعد من الساعة 4:30 م إلى 7:30 م بحضور الدكتورة أمل الهاشم رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي وعدد من عائلات ذوي الأمراض الوراثية النادرة.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور زهير رهبيني المتحدث الرسمي للجمعية أن الجمعية تستهدف من حملتها زيادة الوعي بين عامة الناس وتأثيرها على حياة المرضى والباحثين والعاملين في المجال الصحي والمهتمين بالأمراض النادرة.

وأضاف أن هذه الحملة انطلقت من جدة منتصف فبراير الحالي، لتواصل تنظيمها في الرياض بالتزامن مع اليوم العالمي للأمراض النادرة والذي يصادف الثامن والعشرين من فبراير الحالي.

وتتضمن الحملة معرضاً فنياً للرسم بحضور عدد من الفنانين والفنانات التشكيليين الذين سيلتقون ضيوف الحملة من ذوي الأمراض الوراثية النادرة لترجمة كمية المشاعر والأحاسيس من خلال الأعمال الجميلة والهادفة التي ينفذها الفنان .

وتتضمن الحملة ندوة توعوية لتثقيف وتوعية العامة بهذه الأمراض وتبدأ الخامسة مساء بكلمة ترحيبية للدكتورة أمل الهاشم رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي، تليها الدكتورة أفنان الحكيم متحدثة عن مرض دوشين وطرق علاجه، ثم المستشارة الوراثية أمل العبيد متحدثة عن الوقاية من الأمراض الوراثية، فيما تقدم الدكتورة مروة الحكمي جلسة بعنوان: أطفالنا والكورونا.. أين الحقيقة؟ ويختتم الدكتور مشاري الغدير هذه الندوة التوعوية بجلسة: أطفال الأمراض النادرة، تأهيل لحياة أفضل.