"السلامة المرورية".. مبادرة تستهدف الكوادر النسائية بـ"تعليم تبوك"

تنفذ مدرسة تعليم القيادة بجامعة تبوك، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مبادرة "انطلاقة نحو قيادة آمنة"، التي تهدف لرفع مستوى التوعية بالسلامة المرورية لمنسوبات تعليم المنطقة.
وستنطلق المرحلة الأولى من المبادرة في إدارة التعليم ومعلمات وإداريات مدارس المرحلة الثانوية، ثم تستكمل بالمرحلة الثانية (معلمات وإداريات المدارس المتوسطة والابتدائية)؛ وتختتم المرحلة الثالثة في مكاتب التعليم في محافظات المنطقة (المعلمات والإداريات في كل المراحل التعليمية).
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي نائب رئيس لجنة السلامة المرورية بتعليم تبوك وممثل التعليم الدكتور عبدالله الحارثي أن المبادرة تستهدف الكادر التعليمي والإداري من منسوبات التعليم بمنطقة تبوك؛ كما يعد حاليًا برنامجًا مع مدرسة القيادة يستهدف طالبات المرحلة الثانوية، سوف يحدد انطلاقه لاحقًا؛ منوهًا بدعم وعناية المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، وحرصه على تحقيق أهداف المبادرة في تأصيل مبدأ السلامة المرورية بين أفراد المجتمع، وغرسه كقيمة معنوية حتى يصبح ثقافة فكرية تسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وأكد "الحارثي" أن المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة تسهم بدور أساسي في إكساب الوعي المروري للمتعلمين من خلال تطوير برامج تعليمية مرورية للارتقاء بالسلوك المروري.