"السلامة المرورية".. مبادرة تستهدف الكوادر النسائية بـ"تعليم تبوك"

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي نائب رئيس لجنة السلامة المرورية بتعليم تبوك وممثل التعليم الدكتور عبدالله الحارثي أن المبادرة تستهدف الكادر التعليمي والإداري من منسوبات التعليم بمنطقة تبوك؛ كما يعد حاليًا برنامجًا مع مدرسة القيادة يستهدف طالبات المرحلة الثانوية، سوف يحدد انطلاقه لاحقًا؛ منوهًا بدعم وعناية المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، وحرصه على تحقيق أهداف المبادرة في تأصيل مبدأ السلامة المرورية بين أفراد المجتمع، وغرسه كقيمة معنوية حتى يصبح ثقافة فكرية تسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.