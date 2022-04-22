الشؤون الإسلامية بالجوف تقيم مائدة إفطار لفريق "كلنا وطن" التطوعي

وخلال هذه المناسبة، قدم المدير العام للفرع الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع، شكره وتقديره لأعضاء الفريق على جهودهم المبذولة بالعمل التطوعي، وعلى مبادرتهم الحالية (مساجدنا مسؤوليتنا) لصيانة ونظافة مساجد المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.