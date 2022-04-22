الشؤون الإسلامية بالجوف تقيم مائدة إفطار لفريق "كلنا وطن" التطوعي

أقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف بصالة الضيافة في مقر الفرع مائدة إفطارٍ تكريماً لفريق "كلنا وطن" التطوعي التابع لإدارة وحدة العمل التطوعي بالفرع، تقديراً لجهود الفريق في خدمة بيوت الله.
وخلال هذه المناسبة، قدم المدير العام للفرع الشيخ محمد بن دخيل الدخيل، باسمه ونيابة عن منسوبي الفرع، شكره وتقديره لأعضاء الفريق على جهودهم المبذولة بالعمل التطوعي، وعلى مبادرتهم الحالية (مساجدنا مسؤوليتنا) لصيانة ونظافة مساجد المنطقة خلال شهر رمضان المبارك.
وحرص "الدخيل" على تذكيرهم بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى نظير تطوعهم في هذا المجال، موضحًا أن العمل التطوعي يعد ركيزة من ركائز رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
ودعا "الدخيل" الله تعالى لأعضاء الفريق بالمزيد من التوفيق والسداد، وقدم شهادات الشكر والتقدير لهم.