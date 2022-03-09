"الشؤون الإسلامية" تتصدّر تقرير البرنامج الإعلامي الموحد للنصف الثاني لعام 2021

تصدّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، التقرير النصفي الثاني للبرنامج الإعلامي الموحد GRID لعام 2021 لمركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بنسبة تفاعل 100٪، حيث تم التصنيف نظير مستوى التفاعل الإعلامي المميز والمشاركة بالحملات وفق أرقام وإحصائيات GRID.
ويأتي تصدّر "الشؤون الإسلامية" وفق قياس مستوى التفاعل والتنسيق للأنشطة الإعلامية وتنظيمها والأرقام والإحصائيات التي تحققت على المستوى المحلي والدولي، حيث حققت زيارات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الخارجية لدول كرواتيا وألبانيا وكوسوفو نسبة مشاهدات عالية.
كما كان من أبرز الأنشطة التي حققت الوزارة نسبة عالية في التفاعل هي "ملتقى علماء ودعاة اليمن" الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية وحظي بتغطية إعلامية مميزة، إلى جانب الزيارات التي قام بها الوزير لمناطق المملكة التالية "جازان - وعسير".
ويأتي التصنيف لوزارة الشؤون الإسلامية نتيجة لتفاعلها المستمر مع البرنامج الإعلامي الموحد GRID من خلال تزويد البرنامج بأنشطتها الإعلامية المستقبلية لتحقيق التكامل في العمل الإعلامي المشترك بين مختلف الأجهزة الحكومية.
وصحيفة "سبق" تتقدم بالتهنئة لوزارة الشؤون الإسلامية؛ نظير تميّزها إعلامياً وفق تقرير مركز التواصل الحكومي، كما تتمنى لها مزيدًا من التقدم والنجاح لتحقيق رسالتها في خدمة الدين والوطن.