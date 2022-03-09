"الشؤون الإسلامية" تتصدّر تقرير البرنامج الإعلامي الموحد للنصف الثاني لعام 2021

كما كان من أبرز الأنشطة التي حققت الوزارة نسبة عالية في التفاعل هي "ملتقى علماء ودعاة اليمن" الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية وحظي بتغطية إعلامية مميزة، إلى جانب الزيارات التي قام بها الوزير لمناطق المملكة التالية "جازان - وعسير".