"الشؤون الإسلامية" تشارك في مؤتمر ومعرض "خدمات الحج والعمرة"

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في مؤتمر ومعرض "خدمات الحج والعمرة.. التحول نحو الابتكار"، الذي دشّنه مساء أمس الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتنظمه وزارة الحج والعمرة في قبة جدة لمدة ثلاثة أيام، بجناح تقني متميز يسلط الضوء على أعمالها وبرامجها التقنية.
وحَظِيَ الجناح بزيارة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن عبدالعزيز الربيعة، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين؛ حيث أثنوا على الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير التقنية الحديثة في خدماتها؛ مواكبةً لرؤية 2030.
ويستعرض جناح وزارة الشؤون الإسلامية في المعرض، عددًا من الأفلام التعريفية، والخدمات والأنظمة الإلكترونية التي تقدم لخدمة ضيوف الرحمن، والتطبيقات ثلاثية الأبعاد؛ لإطلاع الزائرين على الجهود التي تبذلها الوزارة تحقيقًا لرسالتها وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومواكبة لرؤية 2030.
ومن أهم المشاريع المقدمة من الوزارة لهذا العام مشروع تعليم الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات والتطبيقات، الذي أُطلق حاليًا على منصتيْ أبل وقوقل، وقريبًا على منصة مايكروسوفت.. ومن حيث اللغات تم إطلاقه باللغتين العربية والإنجليزية، وسيطلق قريبًا باللغتين الفرنسية والأوردية.
وحاز هذا المشروع على جائزة الشرق الأوسط الـ27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الإلكتروني، كذلك ينافس حاليًا التطبيق لنيل جائزة الأمم المتحدة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهذا المشروع يأخذ مستخدمه في جولة افتراضية تُحاكي الواقع في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة (منى وعرفة ومزدلفة)؛ حيث يمكن أن يعيش المستخدم تجربة الحج والعمرة.. وقد وفّرت الوزارة ٩ أجهزة لوحية في الجناح؛ ليتسنى لزواره أن يعيشوا هذه التجربة بأنفسهم.
ويستعرض الجناحُ موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الذي يحتوي على عدة مداخل لخدمة القرآن الكريم وعلومه، ومن الممكن تحميل أكثر من ثلاثة وثلاثين ترجمة لمعاني القرآن الكريم وخمس روايات وعدد من كتب علوم القرآن.. وأيضًا تم استعراض تقنية الواقع الافتراضي VR للمسجد النبوي الشريف، التي تهدف إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، وأهم المعالم داخله.
ويشمل الجناح أيضًا عرضًا لنظام الاستضافة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف على تنفيذه الوزارة، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تشتمل على كافة بيانات الضيوف، وتحديث ومصادقة بياناتهم، ونظام الخدمة الذاتية، وأيضًا تطبيقات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خاصة بالنظام، كما يتم عرض تطبيق "تقييم" الذي يهدف إلى استطلاع رأي الضيوف ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، وتطبيق "تواصل" الذي يهدف إلى استكمال بيانات الضيف.
ويُعرّف الجناح بخدمة توعية الحجاج والمعتمرين عبر الهاتف المجاني، ونظام الرد الآلي؛ لشرح مناسك الحج والعمرة بثمان للغات؛ وذلك على الرقم 8002451000.
وتأتي مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المؤتمر والمعرض؛ في إطار توجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد أهمية إطلاع زوار المعرض على الجهود التي تقدّمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن؛ تماشيًا مع الدعم اللا محدود الذي تجده من القيادة الرشيدة ومواكبة مع رؤية 2030.