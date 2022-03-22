"الشؤون الإسلامية" تشارك في مؤتمر ومعرض "خدمات الحج والعمرة"

ويشمل الجناح أيضًا عرضًا لنظام الاستضافة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تشرف على تنفيذه الوزارة، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تشتمل على كافة بيانات الضيوف، وتحديث ومصادقة بياناتهم، ونظام الخدمة الذاتية، وأيضًا تطبيقات للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية خاصة بالنظام، كما يتم عرض تطبيق "تقييم" الذي يهدف إلى استطلاع رأي الضيوف ومدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، وتطبيق "تواصل" الذي يهدف إلى استكمال بيانات الضيف.