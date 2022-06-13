"الشؤون الصحية" بحائل تُسجل 27 مخالفة في شهر مايو الماضي

نفذت إدارة الالتزام التابعة للمديرية العامة للشؤون الصحية بحائل، خلال شهر مايو الماضي، 993 جولة رقابية، شملت منشآت صحية خاصة وحكومية.
وأوضحت إدارة الالتزام، أنها نفذت 763 زيارة لمنشآت صحية خاصة، و230 زيارة على منشآت صحية تابعة لوزارة الصحة.
وأشارت إلى أنها رصدت خلال الجولات 27 مخالفة، 20 منها تم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وسبع مخالفات أُحيلت إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية.
يُذكر أن إدارة الالتزام مستمرة في أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية، ورصد أي مخالفات تؤثر سلبًا على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.