"الشؤون الصحية" بحائل تُسجل 27 مخالفة في شهر مايو الماضي

وأشارت إلى أنها رصدت خلال الجولات 27 مخالفة، 20 منها تم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، وسبع مخالفات أُحيلت إلى لجنة النظر بمخالفات مزاولة المهن الصحية.