"الشباب والقراءة".. أمسية رمضانية يقدمها الإعلامي عبدالعزيز السويلم

يقدم المستشار والمنتج والمدرب الإعلامي الناشر لثقافة القراءة وأدواتها وتقنياتها عبدالعزيز بن سعد السويلم، أمسيةً شبابية بعنوان: "الشباب والقراءة" يوم الأربعاء 19 رمضان الجاري.
وتقام الأمسية عن بُعد من خلال تطبيق زووم في الساعة 10:30 مساء. ضمن فعاليات "أمسيات رمضانية" والتي تنظمها جمعية التنمية البشرية "همّة" بالشراكة مع جمعية طاقات الشباب.
وتأتي أمسية القراءة ضمن فعاليات "أمسيات رمضانية" والتي تنظمها جمعية التنمية البشرية "همّة" بالشراكة مع جمعية طاقات الشباب, وهي فعالية مقدمة لفئة الشباب وتهدف إلى التعرف على أبرز المهارات في ظل التحديات الموجودة بمشاركة عددٍ من الخبراء والمستشارين في مجالات متنوعة.
وتضم أمسية "السويلم" عدداً من المحاور منها رفع الوعي لدى الشباب وتحفيزهم على القراءة, وبيان الطرق الصحيحة للقراءة والتركيز والتلخيص مع ذكر قصص وشواهد في ذلك.
وللتسجيل في أمسية "الشباب والقراءة" على الرابط , علماً بأن الحضور مجاناً ويوجد شهادات للحضور وللتواصل من خلال رقم الجمعية (0535675550).