"الشباب والقراءة".. أمسية رمضانية يقدمها الإعلامي عبدالعزيز السويلم

وتأتي أمسية القراءة ضمن فعاليات "أمسيات رمضانية" والتي تنظمها جمعية التنمية البشرية "همّة" بالشراكة مع جمعية طاقات الشباب, وهي فعالية مقدمة لفئة الشباب وتهدف إلى التعرف على أبرز المهارات في ظل التحديات الموجودة بمشاركة عددٍ من الخبراء والمستشارين في مجالات متنوعة.