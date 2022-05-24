"الشبانات" يزور "السجون" وينوه بجهود الحفاظ على أمن وحقوق النزيل

من جانبه، أكد الشبانات حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في فرع الرياض على بناء جسور التواصل مع الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن السجون من أهم هذه الجهات، مبيناً أن توجيهات الرئيس العام تنص على تفعيل هذا التعاون ونشر حملات الرئاسة الوطنية والتوعوية وما تحويه من مواد للتذكير بأهمية الوطن والحفاظ على مقدراته، ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها، والاعتزاز بالوطن وولاة الأمر -أيدهم الله- والتذكير بالنعم العظيمة التي نعيشها ولله الحمد.