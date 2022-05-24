"الشبانات" يزور "السجون" وينوه بجهود الحفاظ على أمن وحقوق النزيل

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، مدير سجون منطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري بمكتبه، وذلك في إطار التعاون مع الجهات الحكومية؛ لتفعيل برامج ومبادرات وحملات الرئاسة العامة، يرافقه مساعده الشيخ محمد بن زيد التميمي وعدد من منسوبي الفرع.
وأبدى "العمري" الاستعداد للتعاون مع فرع الرئاسة بالمنطقة فيما يعود على منسوبي ونزلاء السجن بالنفع والفائدة، مشيداً بالحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة وأثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.
من جانبه، أكد الشبانات حرص الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في فرع الرياض على بناء جسور التواصل مع الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن السجون من أهم هذه الجهات، مبيناً أن توجيهات الرئيس العام تنص على تفعيل هذا التعاون ونشر حملات الرئاسة الوطنية والتوعوية وما تحويه من مواد للتذكير بأهمية الوطن والحفاظ على مقدراته، ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها، والاعتزاز بالوطن وولاة الأمر -أيدهم الله- والتذكير بالنعم العظيمة التي نعيشها ولله الحمد.
وفي ختام الزيارة، ألقى الشيخ عبدالله الشبانات كلمة مختصرة عقب صلاة الظهر لمنسوبي سجون المنطقة ذكرهم فيها بتقوى الله جل وعلا، وعظم الأمانة التي أوكلها إليهم ولي الأمر، موجهاً شكره ودعاءه لهم لما يبذلونه من جهود كبيرة في الحفاظ على أمن وحقوق النزيل ومراعاة ظروفهم الاجتماعية، وأن الجندي السعودي في كل المجالات والقطاعات محل فخر واعتزاز لكل مواطن سعودي.