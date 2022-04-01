الشرارة "جرّب".."نفق المخدرات المظلم" في رسائل مؤثرة لـ"شباب حائل"

وأردف: "جليس السوء يبدأ بتصيد ضحيته الجديدة بنوع من المخدرات لا يؤثر على العقل لفترة طويلة، إلا أن الضحية يقع في الإدمان على ذلك النوع حتى يرتقي به الجليس إلى مُخدِّر أقوى يطلب من أجل توفيره للضحية مبلغاً قد يكون بسيطاً في أوله، وهو الأمر الذي نرى به المدمن يحرص على توفير المال بطرق ملتوية وغير مشروعة لشراء ذلك المخدر مما يعني تقصير المُدمن الموظّف، بواجبات أسرته وتوفير المال من أجل المخدرات على حسابهم وقد يلحق الضرر بهم في سبيل البحث عن المخدرات وتعاطيها قسرًا وإجبارًا، نتيجة إدمانه المتقدم".