الشرقية.. اتفاقية لتشغيل 100 شخص من ذوي الإعاقة الحركية

وقال المدير التنفيذي لـ "سواعد" خالد الهاجري، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع (سنمكنهم) الذي يسعى لتدريب وتأهيل مستفيدي الجمعية لسوق العمل، ولضمان نجاح المشروع سعت الجمعية إلى عقد شراكة إستراتيجية مع إحدى أهم الشركات الكبرى في القطاع الخاص.