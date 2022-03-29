الشرقية.. اتفاقية لتشغيل 100 شخص من ذوي الإعاقة الحركية

وقعت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية مع شركة البواني المحدودة، اتفاقية لتشغيل وتوظيف 100 شخص من ذوي الإعاقة الحركية، بحضور نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري.
وقال المدير التنفيذي لـ "سواعد" خالد الهاجري، إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشروع (سنمكنهم) الذي يسعى لتدريب وتأهيل مستفيدي الجمعية لسوق العمل، ولضمان نجاح المشروع سعت الجمعية إلى عقد شراكة إستراتيجية مع إحدى أهم الشركات الكبرى في القطاع الخاص.
يُذكر أنه تم توقيع الاتفاقية على هامش معرض (تمكين) الذي نظّمته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الأسبوع الماضي في الرياض.